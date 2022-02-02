Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kış Kartalı" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörü kaynağında kurutma stratejisinin, sınır güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve milli birliğe büyük katkılar sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği bu stratejinin küresel barışa da hizmet ettiğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntılayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı başlattığı "Kış Kartalı" hava harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir."