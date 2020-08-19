Son dakika haberleri! MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist,...
Son dakika haberi... MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
19.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:15
MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA