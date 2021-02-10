Son dakika haberleri... MSB: Irak kuzeyinde Gara bölgesinde 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi
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Son dakika haberleri... MSB: Irak kuzeyinde Gara bölgesinde 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi

10.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:24
Son dakika haberleri... MSB: Irak kuzeyinde Gara bölgesinde 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Irak kuzeyi Gara bölgesinde 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Irak kuzeyi Gara bölgesinde 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55'ten itibaren 'Pençe Kartal-2 Harekatı' düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir" denildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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