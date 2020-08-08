Son dakika haberleri | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
08.08.2020 22:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:51
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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Kaynak: AA