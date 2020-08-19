Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:12

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

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