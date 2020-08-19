Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA