Son dakika haberleri... MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" denildi.


Son dakika haberleri... MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: 'TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla...
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla...
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