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Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Milli, Irak, PKK, Güncel, Haber

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