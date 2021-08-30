Son dakika haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale...
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale...
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