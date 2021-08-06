Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz