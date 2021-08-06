Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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