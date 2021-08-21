Son dakika haberi: MSB'den Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, görevlendirilen araç ve personelin yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığından da çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı