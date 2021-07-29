Son dakika haberleri | MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde...
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Son dakika haberleri | MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde...

Son dakika haberleri | MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde...
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.

MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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Son dakika haberleri | MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde... - Haberler
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