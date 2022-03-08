Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

AA, Ömer Olcay - Güncel
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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

AA / Ömer Olcay - Güncel

Taciz, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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