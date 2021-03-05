Son dakika haberleri | MSB: "Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamıştır"

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını, kaza kırım olayının bölgedeki...