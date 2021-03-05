Son dakika haberleri | MSB: "Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamıştır"
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Son dakika haberleri | MSB: "Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamıştır"

05.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:13
Son dakika haberleri | MSB:

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını, kaza kırım olayının bölgedeki...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.

Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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