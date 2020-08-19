Son dakika haberleri | MSB'den Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilgili açıklama
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Son dakika haberleri | MSB'den Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilgili açıklama

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir" denildi.

Son dakika haberleri | MSB'den Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilgili açıklama
19.08.2020 18:24 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:30

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir" denildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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