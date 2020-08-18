Son dakika haberleri | MSB'den yardımsever Diyarbakırlı çocuklara: Geleceğin Mehmetçik adayları Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomenlerine verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocuklar için "İşte geleceğin fedakar ve kahraman Mehmetçik adayları" açıklaması yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomenlerine verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocuklar için "İşte geleceğin fedakar ve kahraman Mehmetçik adayları" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Diyarbakır'da sosyal medya fenomenleri Mert Karakaş ile Burak Tutal'ın yaptığı sosyal deneyde 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorularına verdikleri cevaplar ve yardımseverlikleri ile takdir toplayan çocukların videosu paylaşıldı. Paylaşımda, "İşte geleceğin fedakar ve kahraman Mehmetçik adayları. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun" denildi. Çocuklardan Mert Emsen (13), sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden verip, daha sonra döner ve ayran ısmarlamıştı.

Kaynak: DHA