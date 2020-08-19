Son dakika haberleri... MSB'den "Musa Orhan" açıklaması
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Son dakika haberleri... MSB'den "Musa Orhan" açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in ölümü ile ilgili şüpheli Musa Orhan ile ilgili açıklama yapıldı.

Son dakika haberleri... MSB'den
19.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in ölümü ile ilgili şüpheli Musa Orhan ile ilgili açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in 18 Ağustos 2020 Salı günü tedavi gördüğü Özel Batman Dünya Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli Musa Orhan ile ilgili, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin devam etmekte olduğu, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 2020 tarih ve 2020/229 sayılı kararı ile tutuklandığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"'Devlet Memurluğundan Çıkarma' cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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