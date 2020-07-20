Son dakika haberleri: MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video
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Son dakika haberleri: MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.

Son dakika haberleri: MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video
20.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:22

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.

Bakanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "46 yıl önce Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, Ada'ya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." mesajına yer verildi.

Bu mesajla paylaşılan videoda ise Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğu, kader ortaklığının 1571 yılında başladığı hatırlatıldı. Rumların, Kıbrıs Türklerinin malına el koyduğu, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden işkencelerle şehit ettiğine dair görüntülerin yer aldığı videoda "400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, 'Bekledim de gelmedin' diyen Rumlara, 'Bir gece ansızın gelebilirim' sözleriyle yanıt vererek hazırlıklarını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Rüştü Şardağ'ın "Bir gece ansızın gelebilirim" bestesi eşleğinde devam eden görüntülerde 20 Temmuz 1974 temmuz sabahı düzenlenen harekat ile Türk askerinin, Kıbrıs'ın tamamına barışı, esenliği ve Türk ulusunun gücünü ulaştırdığı ve Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu vurgulandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan paylaşımda da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, kahraman şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

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Kaynak: AA

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