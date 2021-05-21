Son dakika haberleri | MSB'den Batman ve Şırnak'taki askeri üslere yapılan saldırı hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıda zayiat olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıda zayiat olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır." ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı