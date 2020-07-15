Son dakika haberleri: MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni (1) Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona girmesi İstiklal Marşı'nın okunması Salondaki katılımcılar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çocuklarla sohbet etmesi Bakan Akar'ın konuşması MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın salona girmesi İstiklal Marşı'nın okunması Salondaki katılımcılar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çocuklarla sohbet etmesi Bakan Akar'ın konuşması MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı Kaynak: AA