Son dakika haberleri... Kovid-19 tedavisi gören asker hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kovid-19 tedavisi gören asker hayatını kaybetti

27.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:12
Son dakika haberleri... Kovid-19 tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Son dakika haber: ?Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

?Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale'de bulunan 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Biçer, Kovid-19 tedavisi gördüğü Akşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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