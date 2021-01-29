MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı
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MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı

29.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:31
MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı

MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezinde 236 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı 

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezinde 236 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce Ankara Özel Bakım Merkezinde kalanlar ile bakım merkezimizde görevli personel olmak üzere 321 koronavirüs aşısının yapıldığı hatırlatılarak, "Bakım merkezlerimizdeki koronavirüs aşılamaları devam ediyor. İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde kalan büyüklerimiz ile bakım merkezinde görevli personelimizin koronavirüs aşıları da yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 236 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.

MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı
MSB: Çamlıca Özel Bakım Merkezimizde 236 kişi aşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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