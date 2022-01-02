Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

 Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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