Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
FIRAT, MALATYA (AA) - MSB: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet