Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
04.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:44
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay