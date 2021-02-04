Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

04.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:44
Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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