Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.