Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi
31.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:18
Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı