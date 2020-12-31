Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı