Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

31.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:18
Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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