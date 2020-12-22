Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı...
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Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı...

22.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:01
Son dakika haberleri: MSB:

Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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