Son dakika haberleri | MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
18.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:48
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı