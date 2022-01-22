Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/ Ypg'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri