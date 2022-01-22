Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/ Ypg'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Haber

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