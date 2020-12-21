Son dakika haberleri | MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.