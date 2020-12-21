Son dakika haberleri | MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
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Son dakika haberleri | MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

21.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:20
Son dakika haberleri | MSB:

Son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömür Melih Üzelce

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