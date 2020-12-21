Son dakika haberleri | MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
21.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:20
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömür Melih Üzelce