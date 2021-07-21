Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberleri: MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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