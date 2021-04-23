Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"  denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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