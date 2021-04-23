Son dakika haberleri! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.