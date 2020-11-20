Son dakika haberleri! MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"
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Son dakika haberleri! MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"

20.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:23
Son dakika haberleri! MSB:

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"

MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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