Son dakika haberleri! MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"