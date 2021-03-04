MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 10 şehit, 3 yaralı (4)
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MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 10 şehit, 3 yaralı (4)

04.03.2021 20:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:53
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 10 şehit, 3 yaralı (4)

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 10 şehit, 3 yaralı (4)ŞEHİT SAYISI 10'A ÇIKTIMilli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasında yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 10 şehit, 3 yaralı (4)

ŞEHİT SAYISI 10'A ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasında yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan kahraman silah arkadaşlarımızdan 1'i daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. Yaralı 3 askerin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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