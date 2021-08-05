Son dakika haberleri... MSB: "AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...
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Son dakika haberleri... MSB: "AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...

Son dakika haberleri... MSB: 'AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre MSB: "AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa'dan Muğla'ya intikal ettirildi.

MSB: "AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa'dan Muğla'ya intikal ettirildi." - ANKARA

Son dakika haberleri... MSB: 'AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...
Son dakika haberleri... MSB: 'AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...
Son dakika haberleri... MSB: 'AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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