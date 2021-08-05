Son dakika haberleri... MSB: "AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri...

Edinilen son dakika haberine göre MSB: "AFAD'ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa'dan Muğla'ya intikal ettirildi.