Son dakika haberleri... MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
FIRAT, MALATYA (DHA) - MSB: 8 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" denildi.
ANKARA, -
Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi anında etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA ile saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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