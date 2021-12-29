Son dakika haberleri... MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - MSB: 8 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi" denildi.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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