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Son dakika haberleri! MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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