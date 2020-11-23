Son dakika haberleri: MSB: "6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"

Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı