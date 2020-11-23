Son dakika haberleri: MSB: "6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"
23.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:31
Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı