Son dakika haberleri: MSB: "6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haberleri: MSB: "6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"

23.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:31
Son dakika haberleri: MSB:

Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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