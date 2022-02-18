Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel