Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Zeytin Dalı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title