Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel