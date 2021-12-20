Son dakika haberleri... MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri... MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: 6 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

 Barış Pınarı bölgesinde 7 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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