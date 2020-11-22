Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:09
Son dakika haberleri! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olan 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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