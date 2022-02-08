Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA, Fırat Taşdemir - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü bir karşılık verildiği, cezalandırma atışları sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki bir PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Mardin, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haber

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