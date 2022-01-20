Son dakika haberleri: MSB: "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş...
Son dakika haberleri: MSB: "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekat bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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