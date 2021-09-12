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Son dakika haberleri: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ Ypg'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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