Son dakika haberleri... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3'ü Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 3'ü Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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