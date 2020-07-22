Son dakika haberleri! MSB: 4 PKK'lı terörist Silopi'de teslim oldu Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA