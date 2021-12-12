Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 Pkk'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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