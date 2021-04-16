Son dakika haberleri | MSB: "3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Son dakika 3. sayfa haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonuna dair görüntülere yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı