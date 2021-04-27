Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Son dakika haberleri: MSB: 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

"Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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