Son dakika haberleri! MSB: 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek" denildi.

Kaynak: DHA