Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
02.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:26

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi. 

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Bekir Pakdemirli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Didem Soydan Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Enner Valencia Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Samsun İtalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | MSB: 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 21:28:56. #1.15#
title