Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz.
"Girilemez" deniliyordu! TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı mağarayı yerle bir etti
Komandolar terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağarayı ele geçirdi
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet