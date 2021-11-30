Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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